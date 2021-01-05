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05.01.2021 - 11:04 | | İHA

Böyle basıldılar! Çiğnemedik kural kalmadı...

Konya’da polis ekiplerinin denetimlerinde, kısıtlamaya rağmen açık olan 2 ayrı eğlence mekanında bulunan 92 kişiye idari para cezası uyguladı.

Böyle basıldılar! Çiğnemedik kural kalmadı...

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi’nde ruhsatsız bir alkollü eğlence mekanında sokağa çıkma yasağına rağmen şahısların olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı denetimde, içerde müzik yayını, alkol sunumu olduğu, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. İçerde bulunan 76 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. İş yerinde çalışan 26 kişi hakkında Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten tutanak tanzim edilirken, ruhsatsız iş yeri Selçuklu Zabıtası tarafından mühürlendi. İş yeri sorumlusu R.K. hakkında da mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan işlem yapıldı.

Gece saatlerinde başka bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit eden Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri de iş yerinde denetim yaptı. Kontrolde, içerde bulunan 16 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafeye uymamaktan tutanak tanzim edilerek idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu S.K. hakkında da bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı. İçerde bulunan şahıslardan birisinin de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan arandığı tespit edildi.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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