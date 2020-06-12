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12.06.2020 - 09:39 | | DHA

Böyle buldular! Herkes ikna etmek için uÄŸraÅŸtÄ±...

Samsun'da, akli dengesi yerinde olmayanÂ yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸi, 4 metre yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸÃ¼p, yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rmak kenarÄ±nda, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere, sedyeye yatmamak iÃ§in direndi. Ãœzerinden kimlik Ã§Ä±kmayan yaralÄ±, ikna Ã§abalarÄ± sonunda baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± sedye yukarÄ± Ã§ekilerek kurtarÄ±ldÄ±.Â

Böyle buldular! Herkes ikna etmek için uÄŸraÅŸtÄ±...

Olay, dÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda Canik ilÃ§esi Mert IrmaÄŸÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸi dengesini kaybedip, 4 metre yÃ¼kseklikten Ä±rmak kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralÄ± haldeki kiÅŸinin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in merdiven ile bulunduÄŸu yere indi.Â Ancak yaralÄ± sedyeye yatmayÄ± kabul etmedi. Bunun Ã¼zerine bir saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi devreye girip, yaralÄ±yÄ± sedyeye yatmasÄ± konusunda ikna etti.

Canik Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polislerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda,Â sedyeye baÄŸlanan yaralÄ±, yukarÄ± Ã§ekildi. SÃ¼rekli ArapÃ§a ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyen ve Ã¼zerinden kimlik Ã§Ä±kmayan yaralÄ±, Gazi Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

BÃ¶yle buldular Herkes ikna etmek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±...

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