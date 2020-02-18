BÃ¶yle kin gÃ¶rÃ¼lmedi Ã–nce tokalaÅŸtÄ± sonra...

Olay, pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde, PiriÃ§elebi Mahallesi'nde meydana geldi. KaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen Ebubekir Al (18), ortaokul arkadaÅŸÄ± HÃ¼seyin B.(18) ile 6 yÄ±l sonra karÅŸÄ±laÅŸtÄ± veÂ tokalaÅŸÄ±p, sohbet etmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada HÃ¼seyin B., iddiaya gÃ¶re, "6 yÄ±l Ã¶nce sana Ã§ok kinlenmiÅŸtim, keÅŸke seni bir tenha yerde gÃ¶rseydim"Â diyerek,Â Ebubekir Al'a yumrukla saldÄ±rdÄ±. Al'Ä±n kendisini korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ittiÄŸi HÃ¼seyin B. de yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hemen yerden kalkanÂ HÃ¼seyin B., olay yerinden kaÃ§tÄ±. YÃ¼zÃ¼ne aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yaralanan,Â Ã§enesinde ve diÅŸlerinde kÄ±rÄ±klar oluÅŸan Ebubekir Al, poliseÂ ÅŸikayetÃ§i oldu. Olay anÄ± ise Ã§evredekiÂ iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.Â Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Â



'ÅžOK YAÅžADIM'



HÃ¼seyin B.'nin sokakta gÃ¼lerek, kendisine doÄŸru yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ebubekir Al, "Elini uzattÄ±, tokalaÅŸtÄ±k. Normal selamlaÅŸÄ±p, konuÅŸtuk.Â KÃ¶tÃ¼ kÃ¶tÃ¼ bakmÄ±yordu. Ortaokulda beraber okumuÅŸtuk ama samimi bir arkadaÅŸÄ±m deÄŸildi. 'Ben okuyorum, sen ne yapÄ±yorsun?' diye konuÅŸtuk. Ondan sonra bana 'Ortaokul zamanlarÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yor musun?' diye sordu. Bana 'Ortaokuldan beri sana bÃ¼yÃ¼k bir kin biriktiriyorum' dedi. Ben de ona 'Sadece bana mÄ± kin biriktiriyorsun?' diye sordum. O da 'Evet, 6 yÄ±l Ã¶nce sana Ã§ok kinlenmiÅŸtim, keÅŸke seni tenha bir yerde gÃ¶rseydim' dedi. Demesiyle birlikte Ã§eneme yumruk attÄ±. O sÄ±rada ÅŸok yaÅŸadÄ±m. Ã‡enem yamulmuÅŸtu sonra Ã¼stÃ¼me saldÄ±rmaya devam etti. Ä°kinci yumruÄŸu attÄ± ama eÄŸildiÄŸim iÃ§in bana vuramadÄ±. Ben de onu ittim, yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. AyaÄŸa kalkÄ±p tekrar bana saldÄ±rdÄ±. Olay yerini terk ettiÄŸi zaman ben de polisi aradÄ±m" diye konuÅŸtu.Â







OLAY SONRASI ARAYIP, 'KUSURA BAKMA' DEMÄ°ÅžLER



Rumeysa Al iseÂ kardeÅŸinin kavgacÄ± biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "SaygÄ±lÄ±, efendi bir lise Ã¶ÄŸrencisidir. KarÄ±ncayÄ± bile incitmez, naziktir. Biz bÃ¶yle bir ÅŸeyin nasÄ±l olduÄŸuna inanamadÄ±k. El sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p, Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼p, konuÅŸtuktan sonra yumruk atÄ±yor. 6 yÄ±l Ã¶nce ikisi de 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ne sebeple nasÄ±l bir kin olabilir ki?Â Ã‡enesinde kÄ±rÄ±k var, diÅŸlerinde kayma var. KardeÅŸim ameliyat olacak. 2 ay sonra tekrar operasyon geÃ§irecek sonra 2 yÄ±l sonra tekrar bir operasyon geÃ§ireceÄŸi sÃ¶ylendi" dedi.Â



Nurettin Al da oÄŸlunun tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ã‡enesinde 2 yerden kÄ±rÄ±k var, diÅŸleri kaydÄ±. 3 gÃ¼ndÃ¼r yemek yediÄŸi yok. Bir lokma ekmek yiyemiyor, suyla besliyoruz. Ã‡ok maÄŸdur olduk. Ã‡ocuÄŸuma vuran kiÅŸinin babasÄ± aradÄ±, 'Kusura bakma, oÄŸlum ilaÃ§ kullanÄ±yor. Ä°laÃ§larÄ±nÄ± kullanmamÄ±ÅŸtÄ±' dedi" diye konuÅŸtu.Â