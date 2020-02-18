BÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± bilsem kendi ayaÄŸÄ±ma sÄ±kardÄ±m

Olay,Â geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda, Osmangazi'ye baÄŸlÄ± Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. ArkadaÅŸlarÄ±yla Ã§ay bahÃ§esinde, eÅŸi ve oÄŸlunu bekleyen Milayim HastÃ¼rk'Ã¼nÂ (47) sÄ±rtÄ±na, mermi isabet etti. AÄŸÄ±r yaralanan HastÃ¼rk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Milayim HastÃ¼rk, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ CinayetÂ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aynÄ± dakikalarda Heykel AtatÃ¼rk Caddesi'nde yÃ¼rÃ¼yen Eren BarÄ±ÅŸ YÃ¼ksel'inÂ (17) de bacaÄŸÄ±na isabet eden mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Polis, 2 olay yeri arasÄ±ndaki mesafenin kÄ±sa oluÅŸunu ve aynÄ± Ã§aptaki 2 merminin belli uzaklÄ±ktan sonra yavaÅŸlayan 'yorgun mermi' olmasÄ±nÄ± dikkate alarak, araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± geniÅŸletti.Â 300 ÅŸÃ¼pheliyi sorgulayan ekipler, 108 gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle aÃ§Ä± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan ekipler, silahÄ±n ateÅŸlendiÄŸi yerin, 1 kilometre uzaklÄ±ktaki Mollaarap Mahallesi olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atÄ±ÅŸ yapÄ±lan evin, Ozan Keskin'e ait olduÄŸunu belirledi. Bu bÃ¶lgede boÅŸ kovanlar bulan polis, parmak izi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ile tabancayÄ± ateÅŸleyenin Ozan Keskin olduÄŸunu saptadÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Keskin, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi.



'BÃ–YLE OLACAÄžINI BÄ°LSEM HAVAYA DEÄžÄ°L, AYAÄžIMA SIKARDIM'



HakkÄ±nda 'kasten Ã¶ldÃ¼rme', 'ruhsatsÄ±z ateÅŸli silahlarla mermileri satÄ±n alma veya taÅŸÄ±ma veya bulundurma' ve 'yaralama' suÃ§larÄ±ndan Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan Ozan Keskin'in, Bursa 15'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. DuruÅŸmaya sanÄ±k Ozan Keskin, avukatÄ± Engin Kara ve mÃ¼ÅŸtekiler ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Ã–nceki duruÅŸmadaki savunmasÄ±nÄ± tekrarlayan Keskin, "BÃ¶yle bir olay olduÄŸu iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ben bÃ¶yle bir olay olacaÄŸÄ±nÄ± bilsem kesinlikle havaya silah sÄ±kmazdÄ±m, kendi ayaÄŸÄ±ma sÄ±kardÄ±m. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, sÃ¶yleyeceklerim bundan ibaret" dedi.







'SIRTINA BAKTIÄžIMIZDA UFAK BÄ°R DELÄ°K VARDI'



Milayim HastÃ¼rk'Ã¼n sÄ±rtÄ±na kurÅŸun isabet ettiÄŸi sÄ±rada yanÄ±nda bulunan RÄ±fat Åžut da duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen Åžut, "Olay tarihinde Milayim, ben, Sabit ve Ramazan oturuyorduk. Muhabbet ederken bir ses geldi. Milayim hemen ayaÄŸa kalktÄ±, 'Bir ÅŸey oluyor, bir ÅŸey Ã§arptÄ±' dedi. KalkÄ±p arkasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda saÄŸ arkada ufak bir delik vardÄ±. PeÃ§eteyi tampon yaptÄ±m, bir iki dakika geÃ§tikten sonra Ã¶ksÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. AÄŸzÄ±ndan kan geldi ve yÃ¼zÃ¼koyun masaya yatÄ±rdÄ±k. Daha sonra ambulans geldi, alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Benim bilgim bundan ibarettir" diye konuÅŸtu.



Mahkeme, Ozan Keskinâ€™in silahÄ± ateÅŸlediÄŸi sÄ±rada yanÄ±nda bulunan kÄ±z arkadaÅŸÄ± Sevcan Ã‡.'nin ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§inÂ duruÅŸmaya zorla getirilmesine, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n olay yerinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ± talebinin reddine ve Keskinâ€™in tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.