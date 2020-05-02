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02.05.2020 - 18:53 | | DHA

Böyle vicdansızlık olamaz! Kan donduran olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmüş olarak bulundu.

Böyle vicdansızlık olamaz! Kan donduran olay

Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı.

Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.

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