MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bozcaada seferlerine corona engeli! 1 güne indirildi
ABONE OL
16.04.2020 - 12:12 | | İHA

Bozcaada seferlerine corona engeli! 1 güne indirildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında adaya yapılan feribot seferleri haftada 1 güne indirildi.

Bozcaada seferlerine corona engeli! 1 güne indirildi

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca dün alınan kararda; "Geyikli-Bozcaada arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş haftada 1 gün (Cuma günü) Bozcaada’dan 07:15-17:00, Geyikli’den 08:00-18:00 olarak hizmet verecektir. Yapılacak bu seferlerde kargo, kurye, gıda taşıyan araçlar vb. lojistik destek sağlayan araçlara öncelik verilecektir. Bu rutin seferlerde inşaat malzemesi taşıyan araçların geçişine izin verilmeyecektir.

İnşaat malzemesi taşıyan araç sahipleri Bozcaada Kaymakamlığı'na başvurdukları takdirde (15 günden sık olmamak kaydıyla) özel sefer ile malzemelerini getirebileceklerdir. Zaruri durumlar haricinde, bu rutin seferlerde günübirlik araç ve yolcu gidiş-gelişlerine müsaade edilmeyecektir. Olağandışı durumlar haricinde hiçbir surette ek sefer yapılmayacaktır. Bu kararlar toplantı tarihi olan 15 Nisan Çarşamba gününden itibaren yürürlüktedir” ifadelerine yer verildi.

 

 

Metrobüste sosyal mesafe yok!İstanbul’da İBB’nin sefer sayılarını azaltması sonrası toplu taşımada insan yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda bugün saat 06.30’da İstanbullu, corona virüs bulaşma korkusu yaşayarak işe gitmek zorunda kaldı, metrobüs kalabalık olduğu için sosyal mesafeye uygulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel 17 Nisan kataloğu! BİM bu hafta indirimli ürünleri belirlendi

BİM aktüel 17 Nisan kataloğu! BİM bu hafta indirimli ürünleri belirlendi

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sıradaki Haber