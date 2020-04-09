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09.04.2020 - 14:59 | | DHA

Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Akpınar Mahallesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca mahalleliye maske dağıtılarak gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Bozüyük ilçesine 8 kilometre mesafedeki Akpınar Mahallesi, corona virüs vakalarının görülmesi üzerine dün, 21 Nisan’a kadar karantinaya alındı. Jandarma, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Bozüyük Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonların kullanılan çalışmada yerler ve halkın bulunduğu alanlar temizlendi. Ayrıca muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapıldı.

Corona virüs testi pozitif çıkan aynı aileden 4 kişinin hastanede tedavileri sürerken, ev karantinasına alınanların ise Sağlık Müdürlüğü ekiplerince her gün sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

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