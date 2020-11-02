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02.11.2020 - 15:32 | | DHA

Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya’da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

Brezilyada yaşayan vampir yarasa Mersinde görüldü

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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