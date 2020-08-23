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23.08.2020 - 14:22 | | DHA

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğeni için geldi, kazada öldü!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, motosiklet kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için Brüksel'den gelen Çağatay Dolay (35), kullandığı araçla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğeni için geldi, kazada öldü!

Kaza, önceki gün saat 03.00 sıralarında, Emirdağ ilçesinin Konya Caddesi Meteoroloji İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Çağatay Dolay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Dolay, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dolay'ın, 1 hafta önce motosikletle trafik kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği öğrenildi.

Çağatay Dolay, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Öte yandan Çağatay Dolay'ın, 13 Ağustos'ta trafik kazası geçiren yeğeni için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Bizim daha yaşanmamış anılarımız var, sabret koçum amcan seninle beraber, bunu da atlatacaksın inşallah' yazdığı görüldü.

 

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