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BTK Akademi, 21 ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimler için başvuruları açtı! Yapay zeka eğitimi almak isteyenlere fırsat

25.06.2026 - 12:25 | Son Güncellenme:

#BTK Akademi#Yapay Zeka Eğitimi#Abdulkadir Uraloğlu

Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler alanında kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat kapısı aralandı. BTK Akademi, yaz dönemi yüz yüze eğitim programları için başvuruları resmen başlattı. 21 ilde gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar; yapay zeka, büyük dil modelleri, üretken yapay zeka, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları gibi geleceğin en çok konuşulan teknolojilerini uzman eğitmenlerden uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacak.

BTK Akademi, 21 ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimler için başvuruları açtı Yapay zeka eğitimi almak isteyenlere fırsat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eğitim portalı BTK Akademi'nin yaz dönemi yüz yüze eğitim programları için başvuruların başladığını duyurarak, "BTK Akademi ile gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını destekliyoruz" dedi.

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BTK AKADEMİ BAŞVURULARI AÇILDI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK Akademi yaz dönemi yüz yüze eğitim programları için başvuruların başladığını bildirdi. Program kapsamında 21 ilde 25 farklı eğitim gerçekleştirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, gençlerin yapay zeka, büyük dil modelleri, üretken yapay zeka uygulamaları, nesnelerin interneti ve insansız hava araçları gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturulacağını ifade etti.

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YAPAY ZEKA ÖĞRENMEK İSTEYENLERE MÜJDE

BTK Akademi'nin Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "BTK Akademi, 3 milyondan fazla kullanıcısı, 390'dan fazla çevrim içi eğitim seçeneği ve 195 bin dakikayı aşan eğitim içeriğiyle ülkemizin en büyük yerli ve milli teknoloji eğitim platformlarından biri haline geldi. Dijital okuryazarlıktan ileri teknoloji alanlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu eğitimlerle insan kaynağımızın gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesi büyük önem taşıyor. Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri ve otonom sistemler gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabetin niteliğini değiştiriyor. Bu yarışta güçlü olmanın yolu yalnızca teknoloji üretmekten değil, o teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. BTK Akademi ile gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını destekliyoruz" dedi.

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'GENİŞ BİR YELPAZEDE EĞİTİMLER SUNACAĞIZ'

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BTK Akademi'nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar 70'in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından biri 'Yapay Zeka ile İçerik Üretimi Eğitimi'. Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon'da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcılar, üretken yapay zeka teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

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21 İLDE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERİLECEK

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Eğitim programlarının güncel teknoloji alanlarına odaklandığını işaret eden Bakan Uraloğlu, "Yapay zekadan büyük dil modellerine, Microsoft 365 Copilot uygulamalarından yapay zeka destekli tasarım araçlarına, nesnelerin internetinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek programlarla katılımcılarımızın güncel teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmalarını, uygulama deneyimi elde etmelerini ve kariyerlerine katkı sağlayacak yeni beceriler geliştirmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BTK Akademi yaz dönemi yüz yüze eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemleri 'btkakademi.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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