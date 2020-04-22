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22.04.2020 - 14:52 | | AA

Bu acının tarifi yok!

Gaziantep'te babasının darbetmesi sonucu hayatını kaybeden kızın annesinin de zanlının şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Bu acının tarifi yok!
Gaziantep'te babası tarafından darbedilerek öldürülen kız çocuğu toprağa verildi
Gaziantep'te babası tarafından darbedilerek öldürülen kız çocuğu toprağa verildi
Gaziantep'te babası tarafından darbedilerek öldürülen kız çocuğu toprağa verildi
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Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Anne Rukiye A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlı ile kendisine şiddet uyguladığını için yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadıklarını söyledi.

Eşinin daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden Rukiye A. şunları kaydetti:

"O cani benim ocağımı söndürdü, kızımı benden aldı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kızımın ölüm haberini alınca dünyam başıma yıkıldı. Kızım onu hak edecek bir şey yapmadı. Tek suçu yalan söylemekti. 'Baba annem bu eve gelmedi' dediği için onu öldürdü. Kızımı darbettikten sonra çuvalın içine koymuş ölüme terk etmişti. O cani onun babası olamaz. Baba kelimesi ona yakışmıyor."

Bu acının tarifi yok

"EŞİNE KARŞI YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 16 Nisan'da C.A'yı darbeden babası M.A. hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

"Mağdure C.A, babasının darbetmesi sonucu hastanede tedavisi devam ettiği sırada 21 Nisan'da hayatını kaybetmiş olup, baba M.A. hakkında 16 Nisan'da soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.A, 17 Nisan'da gözaltına alınmış ve 18 Nisan'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin 31 Mayıs 2019'da eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığı ve 4 Kasım 2019'da tahliye edildiği tespit edilmiştir.

 

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