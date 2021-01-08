Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediğini merak ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararları ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin vaka sayılarındaki düşüşle bağlantılı. Vaka sayılarında azalma devam ettiği takdirde sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı başlıyor, Pazartesi sabahı sona eriyor. Kısıtlama bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Hafta sonunun tamamı kısıtlamaya dahil olacak. Pazartesi sabah 05.00'te kısıtlama sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında market, bakkal, fırın, kasap ve balıkçı gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler açık olacak. Vatandaşlar belirlenen saatler arasında ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.