Bu akşam TV'de hangi diziler filmler var? (30 Mart) Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 29 Mart TV yayın akışı...



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Bebek Geliyorum Demez adlı film izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam Aile Arasında filmi yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Sefirin Kızı dizisi ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Yasak Elma dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.



TRT 1



TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ekranlara gelecek...