Bu akşam TV'de hangi diziler filmler (var) izlenecek? (2 Nisan) Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, , TV8, TRT 1 yayın akışı
TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 2 Nisan Perşembe bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 2 Nisan Perşembe TV yayın akışı...
KANAL D
Kanal D'de bu akşam Dudullu Postası adlı dizi ilk kez izleyici ile buluşacak.
SHOW TV
Show TV'de bu akşam Sahte Kabadayı adlı filmi yayınlanacak.
STAR TV
Star TV'de bu akşam İşler Güçler dizisi ekranlara gelecek...
FOX TV
Fox TV'de bu akşam Mucize Doktor dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.
ATV
ATV'de bu akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.
TV8
TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.
TRT 1
TRT 1'de Şampiyonlar adlı film ekranlara gelecek...