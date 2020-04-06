Bu akşam TV'de hangi diziler filmler (var) yayınlanacak? (6 Nisan) Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 6 Nisan Pazartesi bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
Ülkemizde her gün en çok merak edilen konulardan biri de bu akşam TV'de yayınlanacak dizi ve filmler oluyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 6 Nisan Pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D
Kanal D'de bu akşam Geniş Aile Komşu Kızı adlı film izleyici ile buluşacak.
SHOW TV
Show TV'de bu akşam Yol Arkadaşım adlı film yayınlanacak.
STAR TV
Star TV'de bu akşam Anne ve Sefirin Kızı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara gelecek...
FOX TV
Fox TV'de bu akşam Kafalar Karışık filmi yayınlanacak.
ATV
ATV'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.
TV8
TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.
TRT 1
TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm adlı dizi ekranlara gelecek...