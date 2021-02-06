'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEİAŞ), Ambarlı ile Yenibosna arasında 2015 yılında 380 bin Volt Yüksek Gerilim Yeraltı Kablo Projesi’ni uygulamaya koydu. Bunun üzerine 1960 yılında dikilen yıllar içerisinde etrafı ve altı konutlarla dolan her biri 30-40 metre yükseklikteki 31 direk ve bağlı hatlar devre dışı bırakıldı. Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santrali’nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift devreli elektriği Avcılar’dan Küçükçekmece’ye ileten 31 direkteki hatlar kesildi. Her biri 9-10 ton ağırlığında olan 30-40 metrelik direklerin sökümünde son aşamaya gelindi. Denizköşkler Mahallesi’ndeki kaidesinde bir apartman genişliğinde yer kaplayan 35 metre yüksekliğindeki direk için dev vinç getirildi. Güvenlik önlemlerini alarak direğe birkaç dakika içerisinde tırmanan işçiler vincin halatlarını direğin tepesinde belirlenen noktalara bağladıktan sonra cıvataları tek tek sökmeye başladı. Direk iki parça halinde sökülürken, üst parçası vinç ile yol ortasına özenle indirirken, çevredeki binalara zarar gelmemesi için büyük dikkat harcandı. Günde 3 direk sökülürken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendi.

ÇEVREDEKİLER ÇOK MEMNUN



Denizköşkler Mahallesi’nde işyerlerinin hemen karşısındaki direğin sökümünü izleyen Yunus Dalgın, direklerin çevresinde evleri bulunanların uğradığı haksızlığın söküm işleminin tamamlanması ile ortadan kalkacağını söyledi. Dalgın, “Buralardaki sahipleri böyle bir gelişmeyi dört gözle bekliyorlardı. Çünkü yasal olan kat sayısında bina yapamıyorlardı. Bana göre de bu direkler çöp, gereksiz ve paslanmış demirden ibaret. Gece cızırtılar geliyordu. Kalkması çok iyi olacak. Bana biraz da Eyfel Kulesi’ni andırıyordu. Bu zamanda böyle bir şey kalmadı” dedi



Kaldırılan direklerden birisinin tam karşısında işyeri bulunan kuaför Mehtap Taşkın da, direklerin kaldırılmasından memnun olduğunu vurgulayarak, “Metropol bir kentte yaşıyoruz. Çirkin görünüyordu. Yüksek gerilim hattının böyle direklerden geçmesi görsel olarak rahatsızlık veriyordu” diye konuştu.