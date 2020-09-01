Bu araçtan sağ çıktılar

Kaza dün saat 18.30'da, Serik ilçesi Belek Mahallesi yolu, Eminceler Mevkii'nde meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ışıklandırma direğine çarparak karşı şeride geçti.
Otomobil, karşı yönden gelen 3 araca çarptıktan sonra takla atarak durdu. Paramparça olan aracın 2 tekerleği de koptu.
Kazaya neden olon otomobildeki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
'Evlere 15-20 metre uzaklıkta, çok korkunç bir şey'Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa 20 metre uzaklıkta oturan Adem Ekmekçi, "Dün, çok kötü bir şekilde çöktü. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü obruklar evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.