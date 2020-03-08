08.03.2020 - 14:29 | | AA
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve sis tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nde fırtına öngörülüyor.
Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.