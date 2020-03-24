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24.03.2020 - 17:44 | | İHA

“Bu da bize hayırlı olsun” diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren vatandaşın, sosyal medya hesabından 1 gün önce kaza yaptığı otomobil ile çektirdiği fotoğraflarını paylaşarak, “Bu da bize hayırlı olsun” yazdığı görüldü.

“Bu da bize hayırlı olsun” diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tem Otoyolu Kirazlıyalı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Bayramoğlu idaresindeki 54 ADM 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Bayramoğlu ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından içerisinden çıkartılan Bayramoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan, Adem Bayramoğlu’nun 1 gün önce satın aldığı öğrenilen otomobili ile çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kırmızıyı sattık, aldık yeşili. Bu da bize hayırlı olsun” yazdığı görüldü.

“Bu da bize hayırlı olsun” diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti

    Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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