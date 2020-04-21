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21.04.2020 - 20:51 | | DHA

Bu fotoğrafın cezası 15 bin TL! Polis diğer 12 kişiyi arıyor

Elazığ'da, 17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Bu fotoğrafın cezası 15 bin TL! Polis diğer 12 kişiyi arıyor

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı. 

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor. 

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