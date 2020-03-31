MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bu fotoğraflar Bursa'da çekildi! Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı
ABONE OL
31.03.2020 - 09:38 | | İHA

Bu fotoğraflar Bursa'da çekildi! Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

Bursalıların corona virüs salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarına havaların güzelleşmesiyle uymadığı ortaya çıktı. Dün güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğu ise herkesi şaşırttı Yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Bursa Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

Bu fotoğraflar Bursa'da çekildi! Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

Corona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.
Bursa'da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken; denetimlerin arttırılmasını ve cezai yaptırımların uygulanması istedi.

 

Milliyet'te Gündem (31 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara çekiliş sonuçları! 30 Mart 2020 Pazartesi...

On Numara çekiliş sonuçları! 30 Mart 2020 Pazartesi...

Evden çalışan personel için kısa çalışma ödeneğine başvurulabilir mi?

Evden çalışan personel için kısa çalışma ödeneğine başvurulabilir mi?

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Sıradaki Haber