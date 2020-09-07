Bu fotoğraftan sonra hayatı değişti

Kırşehir'de yaşayan Kadir Çoban, “Düğünüm vardı. Evimin evin camında don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor” dedi.

Fotoğrafı çektirdiği camın yanında da tekel bayi işletmesi yapan Çoban, reklam yüzü olduktan sonra da hayatında değişikliklerle karşılaştığını belirterek yerli ve milli bir gazoz firmasının kendisini sosyal platformlara taşımasının da kendisinde rahatsızlık oluşturmadığını söyledi.