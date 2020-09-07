07.09.2020 - 13:02 |
Bu fotoğraftan sonra hayatı değişti
Kırşehir’de, bir gazoz firması yeni belirlediği reklam yüzü ile sosyal platformlarda tıklanma rekoru kırıyor. Evinin camında otururken düğünü öncesi çektirdiği fotoğrafla şehrin gündeminde yer alan Kadir Çoban, yerli bir firmanın reklam yüzü olmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Kırşehir'de yaşayan Kadir Çoban, “Düğünüm vardı. Evimin evin camında don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor” dedi.
Fotoğrafı çektirdiği camın yanında da tekel bayi işletmesi yapan Çoban, reklam yüzü olduktan sonra da hayatında değişikliklerle karşılaştığını belirterek yerli ve milli bir gazoz firmasının kendisini sosyal platformlara taşımasının da kendisinde rahatsızlık oluşturmadığını söyledi.
İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.