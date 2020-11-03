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03.11.2020 - 17:02 | | DHA

Bu görüntüler İstanbul'dan! Binada çatlaklar...

Bakırköy'de 1 çocuk annesi Cansel Kılıçarslan, yaşadığı apartmandaki çatlakların videosunu çekerek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Kılıçarslan, apartmanın meydana gelecek bir depremde çökmesinden korktuğunu ifade ederek, “Ancak kişilerin vereceği kararla laboratuvardaki sonuca göre yıkım kararı çıkıyormuş" dedi.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Binada çatlaklar...

Yenimahalle Tayyareci Sadık Sokak'ta bulunan 41 yıllık bir binada yaşayan 1 çocuk sahibi Cansel Kılıçarslan, apartmandaki çatlakların videolarını çekip sosyal medyada paylaştı. Binasındaki çatlakların İstanbul'da geçtiğimiz yılın eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğunu söyleyen Kılıçarslan, kiracı olduğu için de eve bir şey yapamadıklarını belirtti. Binanın yaşanacak bir depremde çökmesinden korktuğunu ifade eden Kılıçarslan, yetkililerden yardım bekliyor.

Bu görüntüler İstanbuldan Binada çatlaklar...

"YIKIM KARARI ÇIKIYORMUŞ"

Binada yapılan incelemelerde yıkım kararının da çıktığını söyleyen bina sakini Cansel Kılıçarslan, “1979 yılında yapılmış bir binada oturuyoruz. Kiracıyım, kiracı olduğum için de tekrar taşınma masrafı ve daha uygun kira bulamayacağımız için eşim buradan taşınma kararıma ayak uydurmuyor, maalesef ev sahipleri de birlik olup ilgilenemiyorlar. 3 daire normalde kiralık, bir tane ev sahibi var. Ben yaşamaya mahkum kaldığım için kızımla o yüzden öyle bir paylaşımda bulundum. Bilmiyorum ne kadar ses olur belediyeyle konuştuk. Belediye bir şey yapamayacaklarını söyledi. Ancak kişilerin vereceği kararla laboratuvardaki sonuca göre yıkım kararı çıkıyormuş. Onun dışında gelip kendileri inceleme yapamıyorlarmış" dedi.

Bu görüntüler İstanbuldan Binada çatlaklar...

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