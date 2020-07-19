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19.07.2020 - 09:40 | | İHA

Bu görüntüler İstanbul'dan! Koronavirüs dinlemediler

İstanbul’da korona virüs salgınına rağmen yat partisi düzenleyen bir grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz eğlendi.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Koronavirüs dinlemediler
İstanbul 'yat partisi' skandalı! Kimse aldırmadı
İstanbul 'yat partisi' skandalı! Kimse aldırmadı
İstanbul 'yat partisi' skandalı! Kimse aldırmadı
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekilirken, bir grup vatandaş İstanbul Haliç’te yat partisi düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, vatandaşların müzik eşliğinde birbirine yakın şekilde dans ettiği görüntüler pes dedirtti. Balat iskelesine demir atan gemi, saat 21.30 itibarıyla denize açılarak partiye başladı. Vatandaşların gemi içerisinde meşale yakarak dans ettiği o görüntüler ise havadan drone ile görüntülendi.

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