Bu görüntüye şikayet yağdı! Polis hemen harekete geçti

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.

Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi. 5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi.

Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.



