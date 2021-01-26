26.01.2021 - 10:12 | | DHA
Bu görüntüye şikayet yağdı! Polis hemen harekete geçti
Taksim Meydanı'nda tiyatrocu olduklarını söyleyip kostümle gezerek turistlerden selfie karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Beş kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.
Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.
Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi. 5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi.
Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.
Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.