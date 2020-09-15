15.09.2020 - 10:39 |
Bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu...
BİM indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler ev ekonomisini düşünen bireyler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak indirimli ürünler listesinde çocuklar için yumuşak şeker ve benzeri ürünler, Kuruyemiş, İçecek, Cips ve Gevrek çeşitleri satışa çıkıyor. Cuma günü ise Tekstil, Yapı Malzemeleri, Ev Araç gereçleri satışa sunulacak! İşte BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan ürünler listesinde yine onlarca seçenek yer alıyor. Bugün mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında atıştırmalık ürün seçenekleri, çocuklar için şekerleme, İçecek, Gevrek, Kuruyemiş ve cips çeşitleri mağazalarda satışa sunulacak.
Cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde ise ev araç gereçleri, Tekstil ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Mutfak araç gereçleri, Dikiş Makinesi ve Yapı Malzemeleri ürünleri mağazalarda Cuma günü satışa sunulacak
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 EYLÜL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 EYLÜL