Bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan ürünler listesinde yine onlarca seçenek yer alıyor. Bugün mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında atıştırmalık ürün seçenekleri, çocuklar için şekerleme, İçecek, Gevrek, Kuruyemiş ve cips çeşitleri mağazalarda satışa sunulacak.

Cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde ise ev araç gereçleri, Tekstil ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Mutfak araç gereçleri, Dikiş Makinesi ve Yapı Malzemeleri ürünleri mağazalarda Cuma günü satışa sunulacak

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 EYLÜL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 EYLÜL