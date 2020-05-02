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02.05.2020 - 18:21 | | DHA

Bu ilimizde 6 gündür corona vakası görülmüyor! Valilikten açıklama geldi: İzin verilmeyecek

Bartın Valiliği, başka illerde yaşayan vatandaşların kente gelmek için plan yapmamalarını bildirerek, gelecek kişilerin de 14 gün süreyle yurtta karantinaya alınacağını açıkladı.

Bu ilimizde 6 gündür corona vakası görülmüyor! Valilikten açıklama geldi: İzin verilmeyecek

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:  

"Başta İstanbul olmak üzere diğer illerde yaşayan Bartınlı vatandaşlarımızın dikkatine, Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle yazlık konaklama amaçlı Bartın'a gelme planı yapılmaması, illerden bir şekilde çıkış yaparak, gelecek olan hemşerilerimizin ilimize girişte öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağı, bu süre sonunda Bartın'daki evlerine gitmelerine izin verileceğinin bilinmesi rica olunur." 

Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını da isteyerek, şu uyarıda bulundu: 

Virüsün kimde olduğunu bilmiyoruz. Semptom göstermese de taşıyıcı olabilir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Yakın ve maskesiz temaslardan kaçınalım. Zorunlu olarak dışarı çıktıysak en az temasla hızla eve dönelim. Alınan kararlara harfiyen uyalım, İstanbul ve Zonguldak illeriyle temasımızı keselim. Elde edilen başarılar rehavete kapılmamıza neden olmasın. Toplumun genel sağlığı kişilerin tercihlerine feda edilemez. 

SON 6 GÜNDÜR CORONA VAKASI GÖRÜLMÜYOR

Bartın'da son 6 gündür corona virüs vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin tedavisi ise devam ediyor. 198 bin 249 nüfusa sahip Bartın'da cami hoparlörlerinden, vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. 

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