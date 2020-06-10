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10.06.2020 - 23:28 | | AA/İHA

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

Gelen son dakika haberlerine göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat Son dakika uyarısı geldi...

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara'nın batısında  kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa'da yarın saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek 'sarı' uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için hava durumunun potansiyel tehlikede olduğunu gösteren 'sarı' uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kütahya'da dolu ve sel hayatı felç ettiKütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç yolda kaldı.
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