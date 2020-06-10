Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara'nın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa'da yarın saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek 'sarı' uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için hava durumunun potansiyel tehlikede olduğunu gösteren 'sarı' uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.