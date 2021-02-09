'Bu kadar da olmaz' dedirten vaat! Onlarca kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran ve kimlikleri açıklanmayan 2 kişi, jigolo yapılacağı vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirmesi üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon araştırma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

100 erkeği jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir'e getirildi. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 8i savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 13ü adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 28 kişi ise tutuklandı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI, 98 KİŞİ DAHA MAĞDUR EDİLDİ

Balıkesir'de oturan 2 kişi Jigolo olmak ister misiniz yazılı internet sayfasına ilan veren kişilerle irtibata geçti. 2 jigolo adayıyla iletişime geçen dolandırıcılar toplamda 120 bin TL'yi kendi hesaplarına göndermelerini sağladı. Ancak dolandırıldıklarını anlayan 2 kişinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin yakalandığı belirlendi. Balıkesir polisinin yaptığı araştırmada ise bu şekilde mağdur edilen 98 kişi daha tespit edildi.