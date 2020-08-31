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31.08.2020 - 10:25 | | DHA

Bu kez Avcılar! Yine aynı manzara ortaya çıktı

Corona virüs ile mücadele kapsamında düğün ve eğlencelerde halay çekilmesi yasaklanırken, İstanbul Avcılar'da sokak müzisyenlerinin çaldığı bir şarkının coşkusuna kapılan yoldan geçen gençler, bir süre halay çekti.

Bu kez Avcılar! Yine aynı manzara ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Belediye Havuz Meydanı yakınlarında gitarını getirerek mini konser veren ve bahşiş toplayan sokak müzisyeninin çaldığı parçalar kısa sürede ilgi çekti.

Müzisyenin söylediği hareketli parçayı duyan çevredeki bir grup genç, koronavirüs tehlikesini ve yapılan tüm maske , sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Halay çeken 14 gençten sadece ikisinin yüzünde maske bulunduğu

dikkat çekti. Çevredekiler, halay çekenlerin coşkusunu cep telefonu ile görüntülerken, 'Sosyal mesafe' kuralının çiğnenmesi ve salgın tehdidi yokmuşçasına  hareket edilmesi yadırgandı.

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