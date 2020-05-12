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12.05.2020 - 11:50 |

Bu köyde fotoğraf çekmek parayla!

Çanakkale’de bulunan tarihî ve turistlik köyde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda.

Bu köyde fotoğraf çekmek parayla!

Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü sakinlerinin başı, köye düğün, nişan ve dış mezuniyet için gelen stüdyo fotoğrafçılarıyla dertte. Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor. Köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor. Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de rahatsız olmaya başlayınca köy muhtarlığı köye düğün, nişan ve mezuniyet çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.

Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

Uygulamaya geçen yıl başladıklarını ifade eden muhtar azası Hüseyin Serpen, “Son 8 yıldır köyde düğün, nişan ve mezuniyet çekimi yapılıyordu. Köylünün ve işletme sahiplerinin herhangi bir şikayeti ve yaptırımı da yoktu. Son bir yıldır halkın fotoğrafçılardan rahatsız olması ve işletmelerin şikayeti üzerine fotoğrafçıları kısıtlamak maksadıyla düğün, nişan ve mezuniyet çekimlerini belli bir ücrete tabi tuttuk. Burada mevzu para toplamak değil, fotoğraf çekmek için gelen sayısını kontrol altında tutmak. Burada dış çekim için gelenlerin yol kapatmaları, köylülerin evlerine fotoğraf çekmek için izinsiz girmeleri, işletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek şekilde kullanmaları bu kararı almamıza sebep oldu. Biz köyümüze gelen amatör ve profesyonel fotoğraf topluluklarından para almıyoruz. Ya da ziyaretçiler kendi fotoğraflarını çekebilirler, bunlardan herhangi bir para almamız söz konusu değil. Biz köyde ticarî maksatla yapılan çekimleri kontrol altında tutmak için böyle bir uygulamayı başlattık. Köylülerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada yaşayan insanlar dış kapısını kilitlemez, bunu bilen fotoğrafçılar dış kapıyı açıp bahçeye girip çekim yapıyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız. Geçen yıl gelin çekimleri 150 liraydı, mezuniyet çekimleri ise kalabalık geldikleri için 200 liraydı. Biz bu parayı resmî makbuz karşılığında alıyoruz. Bizim gayemiz para kazanmak değil, caydırıcılık. Bu yılki fiyatları daha belirlemedik” dedi.

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