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07.04.2020 - 13:43 | | AA

Bu köyde yabancıların köye girmesi yasak!

Bingöl'de Merkez Garip köyü sakinleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancıların köylerine girişine izin vermiyor.

Bu köyde yabancıların köye girmesi yasak!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan corona virüs salgının köyde oturanlara bulaşmasını istemeyen merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 450  nüfuslu Garip köyü sakinleri "Evde kal" çağrısına uyarken, köy dışından gelişleri  de engellemek için önlem aldı.

 Bu kapsamda muhtar Veysel Ketenalp’ın girişimleri sonucu yabancıların  gelmesine izin verilmeyen köyün girişine, "Yabancıların köye girmesi yasak olup,  il dışından gelen köylülerimizin de 15 gün evden çıkmaması önemle rica olunur." yazılı pankart asıldı.

Muhtar Ketenalp, devletin ilgili kurumlarının salgınla mücadelesine  vatandaşın da destek vermesini isteyerek,  "Çok riskli bir dönemdeyiz. Bunun için  yabancıların köye girişini yasakladık. Köyde yaşlılarımız var, 20 yaş altı genç  ve çocuklar var. Bu kararı biraz da köyde yaşayanların kurallara uyması için  aldık." dedi.

 

 

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