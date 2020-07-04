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04.07.2020 - 10:37 | | İHA

Bu mahallede kimse sokağa çıkamıyor! 6 aydır bitmiyor

Bodrum’un Yokuşbaşı mahalle sakinleri mahallerinden akan su nedeniyle kötü kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.

Bu mahallede kimse sokağa çıkamıyor! 6 aydır bitmiyor

Bodrum Yokuşbaşı mahallesi 2215 sokakta yaşayan mahalle sakinleri 6 aydır akan suyun bir türlü bitmediğini söyleyerek isyan etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunduklarını ancak sorunun çözülmediğini söylediler.

Sıkıntının bir an çözülmesini isteyen mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce suyun nereden aktığını bulup problemi çözmesini istedi.

Yosun bağlamış olan suyun aylardır aktığını belirten mahalle sakinlerinden İlhami Karadağ bir an önce konuya çözüm bulunmasını isteyerek “6 aydır bu su sürekli akıyor. 6 aydır belediyeyi arıyoruz. Belediye bize MUSKİ’nin işi diyor, MUSKİ Bodrum Belediyesi’nin işi diyor. Biz aylardır burada bu şekilde yaşıyoruz. Bir çözüm bulunamadı. Yeter artık kim çözecekse bu işi bir an önce çözsün. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, oyun oynayamıyor, geceleri buradan gelen koku tüm caddeyi sarıyor”dedi.

Diğer mahalle sakinleri de aynı şekilde konuşarak çözüm bulunmasını istedi. Eylem sırasından Bodrum Belediyesi ekipleri suyun aktığı caddeye gelerek kontrollerde bulundu. Suyun nereden geldiğinin temiz mi, kirli mi olduğunu tespit etmek için numune aldıkları öğrenildi.

Bu mahallede kimse sokağa çıkamıyor 6 aydır bitmiyor

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.
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