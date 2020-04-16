Bu mahalleye corona virüs uğramadı!

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nin Muhtarı Ali Aslan, mahallerinde yeni tip corona virüs vakası görülmediğini söyledi. Muhtar Ali Aslan, "Dünyayı etkisi altına alan korana virüs vakalarına Türkiye’de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor. Ama Dilek Mahallemizde korana virüs vakası yoktur. Mahallemizde vatandaşlar yasaklara uyuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarıya çıkmıyor. Bazı vatandaşlarımız bahçelerine giderek ilaçlama yapıyor Mahallemizde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ediyorum. Yollarımız yıkadılar yakın bir zamanda ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı maske ve eldiven dağıtımı yapacaklar. Bir veya iki gün içinde mahallemize gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dilek Mahallesi'nde market işleten Raif Bayraklı, "Dilek Mahallemizde korana virüs nedeniyle iş yerimizde tedbirlerimiz alıyoruz. Market önüne şerit çektim. Hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için dikkat ediyoruz. Müşterinden aldığımız parayı içeride dezenfekte ediyorum. Sonra müşteriye veriyoruz. Bozuk paraya kolonyayı sıkıyorum sonra veriyorum. Müşterilerimiz içeriye girmiyor sosyal mesafeyi koruyoruz. Vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Dilek Mahallesi sakinleri dışarıya fazla çıkmıyor ve yasağa uyuyor. Dışarıya çıkan vatandaşımız hemen alışverişini yapıyor sonra evine gidiyor. Şu ana kadar korana virüs vakası mahallemizde yok şükürler olsun” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZE DAHA SAĞLIKLI HİZMET SUNMAK İÇİN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ”

Fırıncı esnafı Selami Sürücü de iş yerine "corona virüs önlemleri nedeniyle içeriye girmek yasaktır" yazısı astıklarını belirterek, “Maske ile çalışıyoruz. Müşterilerimize camdan sosyal mesafeyi koruyarak ekmek satışı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı bir şeklinde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca ekmek satışlarımız artıyor. Aracımız ile ekmek siparişi alıyoruz ve ekmelerini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Maske ve eldiven takıyoruz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz “ diye konuştu.