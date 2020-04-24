24.04.2020 - 17:15 | | DHA
Bu manzara polisi harekete geçirdi! Ağaçlık alanda yakalandılar...
Denizli'de, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanda içki içen Tekin A.'ya, 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Denizli Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir kişinin ağaçlık alanda oturup, içki içtiği ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, Tekin A.'yı (43) sokağa içki içerken yakaladı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.
Tekin A. "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp bu" diye konuştu.
Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.
Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.