Bu nasıl karar?

İstanbul Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da Recep İnçke (35) kendisine boşanma davası açan iki yıllık eşi Nisa Ece İnçke’yi (25) silah sesi dışardan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açıp, dört kez kurşunlayarak öldürmüştü. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Recep İnçke, “Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim tarafından aldatıldım, ihanete uğradım. Telefon mesajlarında da yaptığı ihanetler zaten yazıyor. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim” iddialarında bulunmuştu. Mahkeme yaptığı yargılama sonunda Recep İnçke’yi eşi Nisa Ece İnçke’yi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak takdiri indirim uygulamamıştı.

Yargıtay: Tasarlama yok!

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Recep İnçke’nin vekilleri, Yargıtay’a başvurarak bu kararın bozulmasını istediler. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de kararında, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek, cezanın “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis olması gerekirken, “tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirtti. Ceza Dairesi bu nedenle sanık vekillerinin temyiz itirazlarını yerinde görerek kararı bozdu.

Savcı: Haksız tahrik var!

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep İnçke, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Yargıtay’ın bozma ilamında da belirttiği gibi “tasarlama” halinin yasal şartlarının ispatlanamadığını, sanığın öldürme kararını uzun süre önce aldığının belli olmadığını belirtti. Savcı “maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği hususu ispatlanmasa dahi bunun aksinin de ispatlanamadığı, küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmekte” ifadelerini kullandı. Savcı sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.