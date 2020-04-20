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20.04.2020 - 15:35 | | DHA

Bu otomobilden sağ çıktı

Samsun’da bir otomobil ve tüp yüklü tırın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Bu otomobilden sağ çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde karayolunda seyir etmekte olan tır, yan şeridinde bulunan otomobile çarptı. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Nihat Gülten hakimiyetindeki 55 LH 915 plakalı otomobile, aynı istikamette hareket eden Murat Yavuz Özkanca idaresindeki 55 ANL 08 plakalı tüp yüklü tır yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Gülten, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında yolun temizlenmesi için karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

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