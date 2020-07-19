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19.07.2020 - 14:04 | | DHA

Bu sabah Bostancı Sahili! Atlı birlikler devriye gezdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy'de denetim yaptı. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. İstanbullular atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Bu sabah Bostancı Sahili! Atlı birlikler devriye gezdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Sahilde yürüyüş ve piknik yapan İstanbullular, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri hem atları sevdi, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

Pikniğe gelen bir vatandaş, atlara şeker yedirdi. Atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi. Sahilde devriye gezen atlı bir polis memuru, "Dün Yeşilköy Sahili'nde, bugün Bostancı Sahili'nde devriye görevimizi ifa ediyoruz. Dört atla beraber, özellikle bu pandemi döneminde daha çok yoğunlaştı devriyelerimiz. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlardan güzel dönüşler alıyoruz. Özellikle çocuklar çok seviyorlar atları. Herkes fotoğraf ve video çekmek istiyor" dedi.

 

Bilim Kurulu üyesi Recep Öztürk canlı yayında açıkladı!Son dakika gelen habere göre; Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk CNN Türk canlı yayınına katıldı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Öztürk ‘Belirtileri yorumlarken beklemek, analiz yapmak gerekiyor. Fikirler değişiyor, Ocak ayında merkezi sinir sistemi tutulmaz derken, daha sonra bunun çok daha farklı şekilde tutunduğunu, omurilik sıvısından virüsün saptandığını görmüş olduk. Belki önümüzdeki hafta daha farklı belirtilerle karşılaşabileceğiz’ dedi.
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