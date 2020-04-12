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12.04.2020 - 09:08 | | DHA

Bu sabah İstanbul! Aralarında sağlık çalışanları da vardı

İstanbul'da corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. D-100 Karayolu'nda trafik yok denecek kadar azaldı. Yasaktan muaf olan vatandaşların bazı duraklarda işlerine gitmek için beklediği görüldü.

Bu sabah İstanbul! Aralarında sağlık çalışanları da vardı
Kadıköy'de durakta otobüs beklediler
Kadıköy'de durakta otobüs beklediler
Kadıköy'de durakta otobüs beklediler
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Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde durakta aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bazı vatandaşlar işlerine gitmek için otobüs bekledi. Durakta bekleyen bir vatandaş, “Yarım saat oldu. 07.00’de evden çıktım. İş yerine gidiyorum. İş yerim Maltepe’de. Metrobüsleri kapatmaları kötü oldu. Arabalar da bir tane geliyor. Ondan sonra 08.00'den sonra yok biliyorsunuz. Sıkıntı var biraz.”dedi.

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