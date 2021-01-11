11.01.2021 - 11:13 | | DHA
Bu sabah saat 10.00! Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleşti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından 81 ilde bu sabah saat 10.00'da okullarda ve evlerde İstiklal marşı okundu. Tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı. Tüm Türkiye genelinde okul bahçelerinde düzenlenen bayrak töreninde okul yöneticileri, personel ve çevre esnaf saygı duruşunda bulunup hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da Milli Marşa eşlik etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yapılan yazılı açıklamayla her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı okul bahçelerinde bayrak töreni yapılacağı bildirildi. Salgın koşulları nedeniyle bir süredir toplu olarak okunamayan İstiklal Marşı'nın sesleri bugün tüm yurtta duyuldu.
Öğrenci ve öğretmenler canlı dersler öncesinde de ekran başında İstiklal Marşı'nı söyledi.