Bu sabah saat 10.00! Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yapılan yazılı açıklamayla her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı okul bahçelerinde bayrak töreni yapılacağı bildirildi. Salgın koşulları nedeniyle bir süredir toplu olarak okunamayan İstiklal Marşı'nın sesleri bugün tüm yurtta duyuldu.

Öğrenci ve öğretmenler canlı dersler öncesinde de ekran başında İstiklal Marşı'nı söyledi.