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29.09.2020 - 19:19 |

Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite'de yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin akıbeti her geçen gün merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüsten dolayı üniversitelerin açılıp açılmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Öğrenciler 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunu sorup son gelişmeleri takip ediyor. İşte ayrıntılar...

Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite'de yüz yüze eğitim olacak mı?

Çok kısa bir süre sonra ekim ayına giriş yapıyoruz. Ekim ayı üniversite öğrencileri için ders başı demek... Fakat koronavirüsten dolayı yüz yüze eğitim olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, “Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir” denildi.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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