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29.01.2020 - 18:53 | | AA

Bu sistem sayesinde 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler!

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem, 3,1 olarak hissedildi.

Bu sistem sayesinde 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler!

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.

6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. Deprem, üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedilirken, artçı depremler ise hissedilmedi.

Bu sistem sayesinde 6.8lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler


Depremin ardından teknik ekip tarafından yapılan incelemede, sismik izolatör sisteminde hasar tespiti olmadığı görüldü.

 

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