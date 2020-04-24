Bu videoyu paylaşıp herkese teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonunda corona virüs salgını nedeniyle Macaristan’dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Burada kalan vatandaşlar, hazırladıkları video ile hem Bingöl halkına teşekkür etti hem de 23 Nisan'ı kutladı.

Vatandaşlar ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bingöl Valisi Kadir Ekinci’ye de teşekkür etti.