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24.04.2020 - 12:31 | | İHA

Bu videoyu paylaşıp herkese teşekkür ettiler

Corona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilen Türk vatandaşları, karantinada kaldıkları yurtta hazırladıkları video ile Bingöl halkına teşekkür etti.

Bu videoyu paylaşıp herkese teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonunda corona virüs salgını nedeniyle Macaristan’dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Burada kalan vatandaşlar, hazırladıkları video ile hem Bingöl halkına teşekkür etti hem de 23 Nisan'ı kutladı.

Vatandaşlar ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bingöl Valisi Kadir Ekinci’ye de teşekkür etti.

Otomobilin çarptığı yayayı metrelerce savurduğu kaza kameradaMardin’in Artuklu ilçesinde kırmızı ışığın ihlal edilmesi nedeni ile meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki mobeselere yansırken, otomobilin çarptığı gencin metrelerce savrulduğu görüldü.
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