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07.09.2020 - 09:49 |

Bu yıl okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Açılış tarihi ertelendi mi?

Kovid-19 tablosu iyiye gitmiyor. Vaka sayıları 1500'lerin üstünde seyrediyor. Son raporlar tedirgin ederken okulların ne zaman açılacağı konusu kafalarda soru işareti bırakıyor. Öğrenciler ve veliler son durumdan haberdar olmak için sürekli olarak Bu yıl okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Açılış tarihi ertelendi mi? sorularını yöneltiyor.

Bu yıl okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Açılış tarihi ertelendi mi?

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle başladı. Tablı her geçen gün kötüye gidiyor. Vatandaşlar her gün tabloyu merak ederken özellikle öğrenci ve veliler yüz yüz eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

OKUL AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk okul ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.

Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndüBursa’da antrenman yapan bisikletçi Uludağ'dan inerken virajı alamayınca bariyerlere girdi. Ölümden dönen bisikletçinin o anları aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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