Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusu art arda sorulmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.