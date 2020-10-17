MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
ABONE OL
17.10.2020 - 20:52 |

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversiteler hakkındaki konuşmasının ardından Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusu epey gündem oldu... Şimdi öğrenciler araştırma içerisinde...

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusu art arda sorulmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Sıradaki Haber