Buca Posta Kodu Nedir? İzmir Buca Mahallelerinin Posta Kodları

Buca ilçesine bağlı tüm mahalleler için bir posta kodu belirlenmiştir. Mahalle değiştikçe posta kodları da elektronik olarak değişir.



Buca Posta Kodu



İzmir’in bir ilçesi olan Buca, merkez olarak bir posta koduna sahiptir. Buca merkeze gönderilen her adres bilgisi Buca posta koduyla gelir. Buca’nın posta kodu da 35390 olarak belirlenmiştir.



İzmir Buca Mahalleleri Posta Kodları



İzmir ilçesi olan Buca’nın tüm mahalleleri için bir posta kodu belirlenmiştir. Bu posta kodları;

1- İzmir Buca Merkez 35390 posta koduna sahip mahalleler;

- Atatürk, Buca koop, Çamlıkule, Çamlıpınar, Kozağaç, Kuruçeşme, Yenigün, Yıldız.



2- Buca Evka 1 35400 posta koduna sahip mahalleler;

- Adatepe, Aydoğdu, Buca osb, Çağdaş, Cumhuriyet, Gaziler, Dumlupınar, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı, Yaylacık.



3- Buca Kaynaklar 35395 posta koduna sahip mahalleler;

- 29 Ekim, Merkez, Yıldızlar, Zafer.



4- Buca Merkez Köyler 35390 posta koduna sahip mahalleler;

- Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kırıklar Köyü.



5- Buca İşçievleri 35370 posta koduna sahip mahalleler;

- Barış, Çaldıran, Çamlık, Dicle, Güven, Laleli, Hürriyet, Menderes, Ufuk, Yiğitler.



6- Buca Şirinyer 35380 posta koduna sahip mahalleler;

- Akıncılar, Efeler, Fırat, Göksu, İnkilap, Mustafakemal, İnönü, Seyhan, Vali Rahmi Bey ve Yeşilbağlar mahallesi.