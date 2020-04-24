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24.04.2020 - 18:16 |

Buca Posta Kodu Nedir? İzmir Buca Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il ve ilçelerin adreslerinin daha kolay şekilde bulunması için çok önemli bir detaydır. Posta kodları kullanılarak tüm il ve ilçelerin mahalle adresine kadar elektronik olarak bulunması sağlanır. Bu amaç için de tüm mahalleler için bir posta kodu belirlenmiştir.

Buca Posta Kodu Nedir? İzmir Buca Mahallelerinin Posta Kodları

Buca ilçesine bağlı tüm mahalleler için bir posta kodu belirlenmiştir. Mahalle değiştikçe posta kodları da elektronik olarak değişir.

Buca Posta Kodu

İzmir’in bir ilçesi olan Buca, merkez olarak bir posta koduna sahiptir. Buca merkeze gönderilen her adres bilgisi Buca posta koduyla gelir. Buca’nın posta kodu da 35390 olarak belirlenmiştir.

İzmir Buca Mahalleleri Posta Kodları

İzmir ilçesi olan Buca’nın tüm mahalleleri için bir posta kodu belirlenmiştir. Bu posta kodları;
1- İzmir Buca Merkez 35390 posta koduna sahip mahalleler;
- Atatürk, Buca koop, Çamlıkule, Çamlıpınar, Kozağaç, Kuruçeşme, Yenigün, Yıldız.

2- Buca Evka 1 35400 posta koduna sahip mahalleler;
- Adatepe, Aydoğdu, Buca osb, Çağdaş, Cumhuriyet, Gaziler, Dumlupınar, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı, Yaylacık.

3- Buca Kaynaklar 35395 posta koduna sahip mahalleler;
- 29 Ekim, Merkez, Yıldızlar, Zafer.

4- Buca Merkez Köyler 35390 posta koduna sahip mahalleler;
- Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kırıklar Köyü.

5- Buca İşçievleri 35370 posta koduna sahip mahalleler;
- Barış, Çaldıran, Çamlık, Dicle, Güven, Laleli, Hürriyet, Menderes, Ufuk, Yiğitler.

6- Buca Şirinyer 35380 posta koduna sahip mahalleler;
- Akıncılar, Efeler, Fırat, Göksu, İnkilap, Mustafakemal, İnönü, Seyhan, Vali Rahmi Bey ve Yeşilbağlar mahallesi.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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