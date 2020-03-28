28.03.2020 - 18:50 | | AA
BUDO seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında durduruldu
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, corona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Kovid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
142 bin eldiven stoklamışKonya'da koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri stokladığı ihbarı üzerine adresine baskın düzenlenen şüphelinin evinde 142 bin eldiven bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.