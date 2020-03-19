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19.03.2020 - 19:39 |

BUDO'da sefer sayıları azaltıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), sefer sayısını azalttığını bildirdi.

BUDO'da sefer sayıları azaltıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yolcu sayısının azaldığı, bundan dolayı seferlerin 28'den 8'e düşürüldüğü ifade edildi.

Seferlerin haftada 2 gün düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen 'evden çıkmama' ve 'bireysel hareketliliğin azaltılması' tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece cuma ve pazar günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir."

Seferlerin, cuma günleri Mudanya'dan saat 07.00 ve 17.00'de, Eminönü'nden 09.30 ve 19.30'da yapılacağı, pazar günleri ise Mudanya'dan 08.00'de ve 17.00'de, Eminönü'nden 10.30 ve 19.30'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık personeline teşekkür ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
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