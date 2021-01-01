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01.01.2021 - 11:39 | | DHA

Büfeden sigara çalan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfeden 125 paket sigara çalan şüpheliler İ.T. (19) ile S.K. (19), polis ekiplerince yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira olan sigaralar, büfe sahibine teslim edildi.

Büfeden sigara çalan 2 kişi yakalandı

Olay, ilçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde meydana geldi. Kapı kilidini kırarak büfeye giren 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira olan farklı markalardaki 125 paket sigarayı yanlarında getirdiği poşete koyup, kaçtı. Sabah iş yerine gelen büfe sahibi, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İ.T. ile S.K. olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan sigaralar bulunarak el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sigaralar ise büfe sahibine teslim edildi.

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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