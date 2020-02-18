Bugün (18 Şubat) son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Elazığ başta olmak üzere Akdeniz, Van ve Manisa'da da halk deyim yerindeyse diken üstünde... Hafifi şiddetli depremler bu bölgelerde halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Dün Elazığ'da 4.2, Van'da ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki bugün son durum ne?

SON DEPREMLER

Bugün geceden bu yana 3 ve üzeri 5 deprem meydana geldi. Elazığ 3.3, Akdeniz 3.4 ve 3.1, Manisa ise 3.3 ve 3.5 büyüklükteki depremlerle sallandı.