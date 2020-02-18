18.02.2020 - 09:31 |
Bugün (18 Şubat) son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Dün Elazığ'daki 4.2'lik deprem yürekleri bir kez daha ağza getirirken Manisa, Akdeniz, Van'da da depremler meydana geldi. Bugün de hafif şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte 18 Şubat Salı günü yaşanan son depremler...
Elazığ başta olmak üzere Akdeniz, Van ve Manisa'da da halk deyim yerindeyse diken üstünde... Hafifi şiddetli depremler bu bölgelerde halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Dün Elazığ'da 4.2, Van'da ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki bugün son durum ne?
SON DEPREMLER
Bugün geceden bu yana 3 ve üzeri 5 deprem meydana geldi. Elazığ 3.3, Akdeniz 3.4 ve 3.1, Manisa ise 3.3 ve 3.5 büyüklükteki depremlerle sallandı.
Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.